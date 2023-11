"Uomini e Donne", il passo di Roberta Di Padua nei confronti di Ida Platano: "Non nutro rancore"

A "Uomini e Donne" Ida Platano e Roberta Di Padua rischiano di litigare ancora una volta. Da sempre nemiche al trono over, Roberta e Ida hanno spesso discusso a causa dell'interesse verso gli stessi cavalieri. Roberta ha frequentato il grande amore di Ida, Riccardo Guarnieri, ma anche l'ultimo compagno della tronista Alessandro Vicinanza. Nonostante le incomprensioni passate, Roberta vorrebbe voltare pagina e, nella puntata in onda il 24 novembre, tenta un passo nei confronti di Ida e le dice di essere contenta di vederla sul trono.

"Sono contenta che ti sei rimessa in gioco, non avere sempre questo rancore. Sono contenta per te perché nella vita si va avanti e hai fatto bene. Io non ce l'ho questo rancore nei tuoi confronti, tu invece sì", dichiara Roberta. "Ho sempre un fastidio nei tuoi confronti e non mi passa", replica Ida. Anche Maria De Filippi interviene per provare a mettere pace tra la dama e la tronista: "È stata carina a dirti che è felice di vederti sul trono", considera la padrona di casa. Anche Gianni Sperti spiega che vorrebbe una rappacificazione tra le due donne, ma Ida è ferma sulla sua posizione.

"Abbiamo gli stessi gusti che ci possiamo fare. Lo so che Riccardo è stato il suo grande amore. Che posso fare è successo, si va avanti nella vita", considera Roberta riferendosi agli uomini del passato di entrambe. Ma Ida non sembra proprio interessata a mettere da parte il passato.