La dama del trono over durante un acceso confronto con Ida Platano rivela di aver sofferto molto quando Alessandro decise di "mollarla" per Ida. Non è la prima volta che le due dame litigano per lo stesso cavaliere. È successo, in passato, con Roberto Guarnieri e poi con Alessandro Vicinanza . Entrambi uomini hanno avuto una relazione con Ida Platano , ma prima hanno condiviso una breve frequentazione anche con Roberta Di Padua all'interno del trono over . Questo ha scatenato tra le due donne una grande antipatia che emerge a ogni confronto.

Solo qualche puntata fa Roberta Di Padua aveva dichiarato di non nutrire rancore nei confronti di Ida Platano, ritornata nel dating-show di Canale 5 nei panni di tronista. Peccato che alla prima occasione entrambe le donne hanno ripreso a litigare e nella puntata in onda il primo dicembre, la dama accusa la tronista di averle "strappato" Alessandro. Un colpo difficile da superare per Roberta che con fare provocatorio fa sapere: "Attendo che scenda Alessandro per corteggiarmi". La frase scatena lo scontro tra le due donne che si accusano a vicenda fino a quando Maria De Filippi non chiede a Roberta se vorrebbe davvero rivedere Alessandro. La dama non risponde con chiarezza, ma non respinge totalmente questa eventualità.