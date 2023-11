Roberta Di Padua è la protagonista della puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 30 novembre.

La dama del trono over ha vissuto una piccante esterna con Marco Antonio, lasciando senza parole Emanuela in studio. L'attrazione tra Marco e Roberta è sotto gli occhi di tutti: "Quando sei venuta a parlarmi ero carico di tensione - ha ammesso il ragazzo -, poi però tu hai fatto un passo in avanti e ho apprezzato molto. Poi hai questi occhi profondi…".