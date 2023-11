"Uomini e Donne", Aurora Tropea contro tutti: ma in suo soccorso arriva Patrizio

A "Uomini e Donne" Aurora Tropea è di nuovo a centro delle polemiche. Nella puntata in onda il 29 novembre, la dama torna a discutere con l’opinionista Gianni Sperti e questa volta contro di lei si schierano anche alcune dame del parterre femminile. Chiamata al centro dello studio da Maria de Filippi, Aurora viene subito attaccata da Gianni Sperti che le dà della crocerossina perché sempre pronta a consolare gli uomini in difficoltà.

"Arriva la crocerossina perché ogni volta che un uomo è in difficoltà lei corre", dichiara Sperti dopo aver visto Aurora ballare con Marco Antonio. "Il tuo ruolo qui dentro è cercare un uomo, semmai lo troverai perché ti poni male", continua l'opinionista. "Sei un maleducato, anzi ineducato. Non ti permettere di parlare con me con questi toni", replica Aurora che poi viene difesa da Patrizio, il cavaliere che sta frequentando. "Vedo un attacco contro questa donna al di fuori di tutto. Appena si siede viene attaccata", considera Patrizio.

Ma Aurora e Patrizio insieme non convincono come coppia e Roberta Di Padua commenta: "Chissà cosa ti ha fatto per farti parlare così. Sentiamo la serata che avete trascorso insieme". Insieme a lei anche Cristina Tenuta esprime lo stesso concetto e in studio esplode la polemica contro Aurora.