"Uomini e Donne", Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono lasciati

È finito l'amore tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Le loro parole nello studio di "Uomini e Donne" non lasciano dubbi. La coppia, che è uscita insieme dal programma solo pochi mesi fa, ha già deciso di interrompere la loro relazione. Una scelta consensuale che, però, ha lasciato tanta rabbia tra Riccardo e Roberta che si sono scontrati durante la puntata del trono over.

Roberta ha ribadito che Riccardo non è mai stato innamorato di lei e che la scelta di iniziare una relazione insieme è stata solo dettata "dalla testa e non dal cuore". Il cavaliere però poi è passato alle accuse pesanti e ha dichiarato che Roberta gli avrebbe chiesto di accordarsi per rimanere più tempo nel programma, al fine di accrescere la sua visibilità sui social.