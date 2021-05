Giacomo vicino alla scelta: "Avrei preferito baciare..."

Giacomo Czerny è sempre più vicino alla scelta. Il tronista di "Uomini e Donne" a breve deciderà la ragazza con cui iniziare un percorso di vita insieme tra Carolina Ronca e Martina Grado. Il ragazzo però è ancora molto indeciso e, nel corso dell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, ha confermato ancora una volta di avere molti dubbi.

Il tronista, nel frattempo, ha vissuto due esterne molto intense con le due ragazze, in particolare quella con Carolina che ha ammesso di "provare amore" per lui. Una volta rientrati in studio, però, il ragazzo non ha lasciato trapelare una sua preferenza per una delle due ragazze, limitandosi a dire: "Quello che mi ha fatto provare Carolina, non è riuscito a farmelo provare Martina e viceversa - ha spiegato - sono stato molto fortunato ad averle incontrate, non so ancora chi sceglierò ma posso dire che avrei preferito baciare una più dell'altra".