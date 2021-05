Massimiliano a Vanessa: "Devo seguire il cuore, ti va se ti scelgo?"

È il momento della scelta a “Uomini e Donne” per Massimiliano Mollicone, che ha deciso di concludere il suo percorso, dopo quanto accaduto nella registrazione della settimana prima.

Visibilmente emozionato, il tronista accoglie Vanessa al centro dello studio. Solo poche parole per comunicare quanto pensa: "Tante volte sono stato molto in dubbio con te. Avevo paura di sbagliare, però, andando avanti, ho voluto continuare e darti un’altra occasione e ne è valsa la pena. Poi, ho capito che dovevo arrivare a questo punto, soprattutto, nell'ultima settimana continuavo a pensare: perché non scelgo Vanessa?... Ti va se ti scelgo?”. Vanessa lo abbraccia di slancio e la nuova coppia esce dal programma mano nella mano.

Poco prima Massimiliano aveva comunicato la sua decisione a Eugenia. Il tronista aveva cercato di spiegarle che non la sceglieva solo perché troppo razionale e che, nella sua vita, a 21 anni, desidera più sentimento. La corteggiatrice confessa a Maria De Filippi, che aveva sempre saputo che non avrebbe scelto lei, anche alla luce di quanto successo, quando Vanessa era uscita in lacrime dallo studio e il tronista l'aveva seguita: “Non basto, non sono all’altezza” il commento di Eugenia.

Solo l’intervento di Maria è riuscito a farle capire che non doveva viverlo come un rifiuto della sua personalità, ma come un momento di passaggio e crescita.