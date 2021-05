"Uomini e Donne", Vanessa scoppia in lacrime e lascia lo studio

"Basta non ce la faccio più". Vanessa scoppia a piangere e lascia lo studio di "Uomini e Donne". La corteggiatrice di Massimiliano non riesce più a sostenere la tensione del percorso mentre la paura che il tronista scelga Eugenia si fa sempre più forte. "La tua scelta ce l'hai avanti, io vado via", minaccia la giovane prima di allontanarsi. Sia lei che Eugenia sono sempre più vicine al tronista che nel giro di qualche settimana farà la sua scelta definitiva.

"Sei pesante", Vanessa prima di andare via si scontra anche con l'altra corteggiatrice. Secondo la ragazza, in studio si parla sempre e solo della coppia Eugenia-Massimiliano, mentre lei si sente trascurata. Massimiliano prova a rassicurare entrambe, ma poi segue Vanessa quando lei va via.