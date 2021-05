Samantha sceglie Alessio: ''Vorrei tanto tu fossi il mio fidanzato''

Il giorno tanto atteso è arrivato: Samantha ha deciso e ha fatto la sua scelta, uscendo da “Uomini e Donne” insieme ad Alessio. La puntata è iniziata con il confronto acceso tra la tronista e Bohdan che, alterato dal fatto che Samantha sembrava molto vicina ad Alessio, le ha chiseto di uscire insieme dal programma. Tra i due scoppia l’ennesima lite e Samantha ha accusato il corteggiatore di essere finto.

Samantha fa entrare Alessio e gli fa una dichiarazione d’amore dolcissima: “Credevo che l’amore si dimostrasse con la forza, invece tu mi hai disarmato sin da subito con la dolcezza - ha dichiarato la tronista -. Gli uomini stupidi credono che essere romantici sia da sfigati, invece tu sai di esserlo e mi hai dato tanta dolcezza. Oggi devo avere il coraggio di fare la mia prima, vera, dichiarazione d’amore e per me non sai quanto sia difficile: sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, che mi ha fatto sentire una principessa e mi ha fatto sognare la favola che sognavo. Io vorrei tanto che tu fossi il mio fidanzato”.

Subito dopo la scelta, è entrato Bohdan che ha scoperto così la decisione della tronista. "Ti voglio ringraziare per questa settimana, perché tu per due mesi non hai fatto niente se non accettare la fiducia che io ti ho dato sin da subito. Dopo l'esterna ti ho trovato dispotico, arrogante, aggressivo e non sincero... Grazie a questo tuo venir fuori in maniera così forte, ho maturato la decisione che non voglio amare sotto ricatto" ha concluso Samantha.