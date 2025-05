Dopo il rifiuto della volta precedente, Francesco rientra in studio e spiega: "A me lei piace. Mi dice spesso che non le dico mai che è bella, ma è il mio carattere. Credo comunque di dimostrarle le cose". "In queste due settimane che cosa hai fatto?", domanda Morena Farfante. "Per venire qui ho lavorato 12 ore al giorno e, lavorando di notte, di solito di giorno dormo. Faccio alcune cose che lei a volte vede e a volte non vede", risponde il cavaliere. "Io vedo tutto, però vorrei vedere anche delle altre dimostrazioni. Ieri mi ha detto no con una freddezza che mi ha spiazzata", replica la dama. A intervenire nel loro dialogo è la conduttrice Maria De Filippi che spiega a Morena che Francesco, a modo suo, sta cercando di dimostrarle quello che prova e non le sembra un ragazzo che la vuole prendere in giro, ma ha paura di sbilanciarsi.