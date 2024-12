"Uomini e Donne", Michele Longobardi si riavvicina a Veronica e Mary se ne va: "Tu non hai proprio carattere"

Nelle scorse puntate sembrava che il rapporto tra Michele e Veronica fosse destinato a naufragare definitivamente e questo improvviso riavvicinamento infastidisce non poco Mary. "Ti rubo giusto due minuti e me ne vado, ma me ne vado veramente. Tu lo sai benissimo perché io sto qua, te l'ho detto mille volte, talmente tanto che non ti interessa e non mi consideri", esordisce la corteggiatrice. E prosegue: "Per farti capire quanta poca considerazione tu mi dai, si sono dimenticati anche del bacio e persino del fatto che hai detto le stesse cose anche a me. Dicevi che ti vedevi al di fuori con me". "L'importante è che me lo ricordi io, no?", replica Michele. "Io sono veramente sconcertata dal poco valore che lui dà a se stesso. Tu brami la ragazza con il carattere, ma tu il carattere non ce l'hai", attacca Mary. "Questo è un momento in cui io ho perso un po' la bussola, sono un po' in crisi e questa è la cosa che riesci a dire tu", replica il tronista. "Io come devo stare di fronte a certe cose? Ora vuoi fare la vittima? Guarda che non ci riesci. Io me ne vado, ciao Maria", conclude la ragazza mentre lascia lo studio di "Uomini e Donne".