"Uomini e Donne", Michele Longobardi torna da Amal e Veronica lo insulta: "Sei un grandissimo buffone"

Dopo la clip dell'esterna tra Michele e Amal, l'atmosfera nello studio di "Uomini e Donne" si fa subito incandescente. "L'ennesima incoerenza, per l'ennesima volta un grandissimo buffone. Che mi devi spiegare? Hai giurato che non saresti andato a riprenderla, ma la tua parola non ha credibilità davanti a nessuno. Io, fossi in te, mi vergognerei di questo", tuona Veronica. "Se mi dicono che sta piangendo, con quale coraggio non vado a rincuorarla? Fammi capire", replica il tronista. "Quindi sei tornato da me solo per questo?", si inserisce Amal. "Io non mi sono dimenticato di quello che hai fatto nell'esterna precedente, cioè che te ne sai andata. È stato quello il motivo del mio sfogo. Io ti dico la sincera verità: se non mi avessero detto: "Amal sta piangendo", non sarei venuto e ti avrei lasciata a casa", confessa Michele. "Vabbè la storia non si fa con i se e con i ma, quindi sono parole sprecate", lo incalza Veronica. "Vabbè a te non va mai bene niente", risponde il ragazzo. "Ascoltami, tu sai che se non fossi tornato indietro nei tuoi passi, io oggi non sarei qua. Vero?", attacca Amal. La conduttrice Maria De Filippi ferma la discussione tra i tre e spiega: "Vi manca un'esterna che dovete vedere, faccio scendere il led". La clip mostra l'incontro tra Michele e Mary che si conclude con un bacio appassionato tra i due.