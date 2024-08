Alessio, 31 anni, è un ex militare che ora fa l'imprenditore: "Ho 31 anni, sono un imprenditore nel settore della ristorazione da quando ne ho 22. Sono di Santa Marinella, vivo da solo, sono un ex militare. Tutto quello che ho me lo sono creato da solo anche grazie ad un piccolo aiuto dei miei genitori... Sono uno sportivo, sono molto estroverso e scherzoso. Ma se una giornata è no, è no. Una frase che cito sempre? Sono nato leader e leader morirò Per me la famiglia è sacra. Mio fratello fa l'ingegnere a Milano, è tutta la mia vita". Alessio racconta che per lui è stato un anno difficile: "Lo scorso anno sono venute a mancare 3 persone fondamentali della mia vita: i miei nonni e un mio zio, è stato un anno difficile. Durante l'infanzia sentivo un senso di insicurezza, ora mi sono preso tante rivincite... Sono single da 2 anni e mezzo, è stata una relazione importante ma non è andata. Da quel momento, non ho avuto altre storie. Spero di provare emozioni forti in questa esperienza. E poi non si sa mai: sono padrino dei figli di tutti i miei amici, magari esco da qui e divento padre...".