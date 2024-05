"Uomini e Donne", Cristiano e Asmaa lasciano insieme il programma

L'ultima puntata della stagione di "Uomini e Donne" si chiude con un colpo di scena. Cristiano e Asmaa annunciano che lasceranno insieme il programma perché si sono innamorati. Una decisione inaspettata per il pubblico del dating-show di Canale 5 che non credeva in questa evoluzione della frequentazione tra la dama e il cavaliere che escono insieme da solo un mese.

Invitati a raggiungere il centro studio è stato Cristiano a prendere la parola e ad aggiornare il pubblico."Oggi mi sono accorto che quando senti delle mancanze e le realizzi con la persona accanto, allora quella è la donna ideale e io questa donna l’ho trovata. Io sono innamorato di lei", dichiara il cavaliere mentre Asmaa si commuove e rivela di essere anche lei innamorata. Da sempre molto fredda e poco incline alla conoscenza di certi uomini, per la prima volta la dama mostra un nuovo lato di sé. Anche Cristiano, dopo aver chiuso diverse frequentazioni, dimostra di essere realmente coinvolto in questa relazione.

Non tutti, però, credono nella nascita di questo nuovo amore. Gli opinionisti sono scettici, ma è Cristina Tenuta che interviene per sottolineare quello che non convince in questa storia. Asmaa, però, non glielo permette e le chiede di non rovinare questo momento così speciale. "Ti ringrazio ma non rovinare questo momento. Questa è cattiveria! Io esco con Cristiano dal 23 aprile, da quella data in poi l'ho vissuto intensamente. Se per voi questo è poco tempo, sappiate che non è assolutamente così. Lui è maturo, io sono matura, vedremo tu che sei qui da due anni", conclude la dama.