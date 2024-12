Michele Longobardi confessa di non avere ancora chiaro in testa chi scegliere: "Io non lo so ancora, forse a breve proseguirò con due di loro". "Io domani non vengo, mi elimino", spiega Mary. "A te va bene che lei se ne vada?", domanda la conduttrice Maria De Filippi al tronista. "No, ovviamente", replica Michele. "Non mi interessa", controbatte la corteggiatrice. "Non è una delle tre che vuoi eliminare? Mi hai detto che vuoi andare avanti con due", chiede la conduttrice. "No, non ora. Sto prendendo coscienza, ma non so chi eliminare", confessa il tronista. "Non è vero Michele, se dici questa cosa è perché già in testa ce l'hai una mezza idea", si inserisce Amal. "Tu fai il tuo percorso. Ho un quarto di idea, devo ancora capire", ribatte Michele. "Cosa devi capire?", domanda infastidita Mary. E aggiunge, guardando Veronica: "Lasciamolo con la sua scelta, perché evidentemente è lei dal primo giorno". "Io trovo tutto questo veramente poco rispettoso", confessa in lacrime Veronica. "Ma perché hai visto l'esterna? Ti ho spiegato quello che intendevo", racconta il tronista. "Ma mi prendi per una cretina? Le tue reazioni parlano: ti sbilanci in questo modo, dici che un'idea ce l'hai, ma poi non sei chiaro. Non hai due cretine davanti", attacca Veronica. "Scusa, ma tu hai visto una differenza di atteggiamento nella mia esterna con lei?", risponde Michele. "Mi stai prendendo per il c**o?", sbotta la corteggiatrice. E aggiunge: "Non ce la faccio più a stare qui".