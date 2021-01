"Uomini e Donne", Maurizio rivela: "Con Gemma è finita"

La storia d'amore tra Maurizio e Gemma è arrivata al capolinea. A dichiararlo a "Uomini e Donne" è proprio l'ex cavaliere della dama torinese che non lascia nessun dubbio al riguardo: "Con Gemma è finita definitivamente". La coppia dopo essersi abbandonata a diverse notti di passione aveva vissuto i primi momenti di crisi durante le vacanze di Natale. La dama torinese, infatti, nelle puntate precedenti aveva già rivelato al pubblico del trono over di sentirsi trascurata e abbandonata durante le festività.

La causa della rottura tra i due sarebbe "la pesantezza di Gemma", ma forse anche il fatto che Maurizio avrebbe preferito la compagnia di un'altra donna a quella della dama torinese. Inutile dire che Gemma non ha preso bene il rifiuto del suo cavaliere: "Dopo quello che hai fatto, mi chiedo come sia possibile che tu sia ancora qui. Con me hai preso in giro tutte", ha dichiarato in lacrime la dama.

Anche Tina è intervenuta per commentare la vicenda, ma come al solito non ha preso le parti di Gemma. "Condanno lui perché è un cogl***e, ma tu te la sei cercata". Secondo l'opinionista la dama torinese non si sarebbe dovuta fidare del cavaliere, da sempre poco chiaro e che già aveva dimostrato poca serietà durante la frequentazione con la dama Valentina.