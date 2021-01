Un nuovo cavaliere per Gemma: "Sono qui per la mummia"

Le feste di Natale hanno messo in crisi il rapporto tra Gemma e Maurizio. La distanza dal cavaliere ha reso nervosa la dama torinese che si è dichiarata scontenta di Maurizio che non le avrebbe dimostrato la sua presenza. Ma per Gemma c'è un sorpresa: nello studio di "Uomini e Donne" arriva un nuovo cavaliere pronto a corteggiarla. Si tratta di Adel un uomo di origini egiziane che vive e lavora a Torino.

"Sono qui per la mummia", scherza Adel che risponde così alle provocazioni di Tina che spesso ha preso in giro Gemma chiamandola "mummia", a causa della sua età. "Ti seguo da tempo, e ti ho vista anche in un ristorante a Torino", Adel vuole iniziare subito la frequentazione con la dama torinese e le propone un ballo sulle note di una musica araba. Insieme al cavaliere egiziano, però, è arrivata anche una dama interessata a Maurizio. Nella prossima puntata vedremo quali saranno le reazioni di Gemma.