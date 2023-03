"Uomini e Donne", 1.200 ragazze per Luca Daffrè

Il nuovo tronista scatena le corteggiatrici a casa. Maria De Filippi: "Ne selezionerà di volta in volta qualcuna in video"

Sono 1.200 le richieste arrivate a "Uomini e Donne" per conoscere Luca Daffrè, il nuovo tronista ed ex concorrente de "L'Isola dei Famosi". Durante la puntata andata in onda il 21 marzo, Maria De Filippi ha spiegato che sarebbe impossibile accogliere tutte le corteggiatrici in studio, per questo motivo il nuovo tronista ne sceglierà, di volta in volta, qualcuna da portare in esterna.

Milleduecento ragazze per Luca Daffrè - È la prima volta che per un solo tronista arrivano così tante richieste. Una condizione straordinaria che ha messo la produzione del dating-show di Canale 5 davanti a una scelta. Lo rivela proprio la padrona di casa Maria de Filippi che, nell’ultima puntata, spiega che il nuovo corteggiatore, già conosciuto dal pubblico a casa, avrebbe riscosso molto successo e per questo si proseguirà per step nella scelta delle corteggiatrici.

"Per il momento Luca ha visto 50 video di presentazione e ha scelto delle ragazze da portare in esterna", ha spiegato in studio la conduttrice, che poi ha precisato che Daffrè, di settimana in settimana, selezionerà nuovi video di presentazione per poter decidere chi accogliere in studio e, eventualmente, portare in esterna.

Chi è Luca Daffrè - Modello, influencer ed ex naufrago de "L’Isola dei Famosi": Luca Daffrè è il nuovo tronista di “Uomini e Donne”, arrivato al trono Classico dopo la scelta di Federico Nicotera. Classe ’95, il 28enne nato a Trento è già un volto noto della tv. Non solo ha partecipato nel 2022 al reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, ma è stato anche un tentatore di "Temptation Island” e ha già partecipato, ben due volte, al dating-show di Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatore. Nel 2018 per vvicinarsi a Teresa Langella e nel 2019 per Angela Nasti. Adesso ritorna a “Uomini e Donne” per cercare l'amore e nel video di presentazione dichiara: “Non fatemi uscire da qui single anche a questo giro!”.