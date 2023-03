"Uomini e Donne", Federico Nicotera sceglie Carola Carpanelli

Carola Carpanelli è la scelta di Federico Nicotera. La scelta del tronista di "Uomini e Donne" arriva nella puntata del 16 marzo dopo un percorso di circa sei mesi dove i contrasti tra Carola e Federico non sono stati pochi. "Mi dispiace non aver capito subito chi è Carola, mi dispiace averti fatto del male, ma ho anche altro da dirti: sei tu la mia scelta". Con queste parole l’ingegnere romano comunica le sue intenzioni alla corteggiatrice, ma si fa aiutare da un panda di peluche al quale attacca un biglietto dove, da un lato, c'è scritto "Mi dispiace" e, dall'altro, "Sei tu la mia scelta". La giovane corteggiatrice scoppia in lacrime ma poi risponde: "Io ti ho scelto ogni volta che sono rimasta".

Il momento prima della scelta - Per l'occasione importante il tronista riceve il sostegno di tutte le persone che lo amano. Ad aiutarlo nella scelta dell'abito c'è Lavinia Mauro, l'altra tronista anche lei a un passo dalla scelta. "Sono contento di aver fatto questa esperienza anche per aver conosciuto e fatto amicizia con una persona splendida come Lavinia", rivela Federico prima di decidere quale tra le due corteggiatrici fare entrare in studio. Ma a quel punto è Maria De Filippi che prova a stupirlo e in studio entrano sia la madre che la sorella di Federico per sostenerlo in questo momento importante.

La scelta - Dopo aver ripercorso le tappe più importanti del trono con le due corteggiatrici, Federico chiama in studio Alice Barisciani. "Non posso essere razionale in questa scelta, ti meriti un uomo che ti ami totalmente", con queste parole il tronista comunica ad Alice che non è lei la sua scelta. La giovane fatica a trattenere le lacrime e si rifiuta di salutare Federico prima di lasciare lo studio. "So per certo che prima o poi incontrerò un uomo che mi merita, sento che sono pronta a vivere una storia importante", dirà più tardi intervistata in camerino.

Dopo Alice è la volta di Carola. Il tronista per comunicare la sua scelta fa entrare in studio un grande panda di peluche. Al collo del pupazzo attacca un cartello con su scritto "Mi dispiace". Federico elenca tutti i motivi per cui sente di dover chiedere perdono a Carola: "Mi dispiace non aver capito subito chi è Carola, mi dispiace averti fatto del male, ma ho anche altro da dirti". A quel punto, però, il tronista capovolge il messaggio attaccato al peluche. Dall'altro lato c'è scritto "Sei tu la mia scelta". Carola scoppia in lacrime e fa fatica a rispondere. "Sei uno st****o, mi hai trattata malissimo in esterna", replica la giovane che dopo poco sorride e aggiunge: "Ti ho scelto ogni volta che sono rimasta qui".

Il regalo di "Uomini e Donne" - Una pioggia di petali di rossi invade lo studio di "Uomini e Donne". Federico e Carola si baciano e si stringono in un forte abbraccio. Ma le sorprese per i neo fidanzati sono appena iniziate. Maria De Filippi annuncia: "Prendetevi delle ferie perché il due aprile partirete e andrete in crociera".