"Uomini e Donne", Desdemona Balzano cacciata da Maria De Filippi: ecco cosa è successo

Desdemona Balzano lascia "Uomini e Donne". La dama del trono over viene invitata ad abbandonare il dating-show proprio dalla padrona di casa Maria De Filippi dopo l'arrivo di alcune segnalazioni. Ad accusare Desdemona di aver sfruttato il programma per scopi di lucro sono Armando Incarnato e Gianni Sperti dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sul suo conto.

Le segnalazioni - Durante la puntata andata in onda il 15 marzo, Armando Incarnato dichiara di aver ricevuto alcune segnalazioni su Desdemona. Il cavaliere accusa la dama di sfruttare il programma per farsi pubblicità. A sostegno della tesi di Armando ci sarebbero alcune note audio di Desdemona, inviate da una fonte anonima, nelle quali la dama parlerebbe di una sua attività imprenditoriale e dell'intenzione di rimanere il più possibile all'interno del programma, proprio per giovare dell'esposizione televisiva. Anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si schierano dalla parte di Armando e accusano la dama di essere scorretta nei confronti del programma. "Utilizzi questa trasmissione per scopi di lucro", sbotta Sperti dopo aver ascoltato il materiale messo a disposizione da Incarnato.

La reazione di Maria De Filippi - "Credo che dovresti lasciare lo studio", così Maria De Filippi dopo aver ascoltato le parole di Sperti e Incarnato. Non è la prima volta che la conduttrice invita i componenti del parterre maschile e femminile del trono a lasciare il programma. Questo accade quando la padrona di casa ritiene che i suoi ospiti agiscano contro lo spirito e lo scopo della trasmissione.

Le ragioni di Desdemona - La dama abbandona lo studio subito dopo l'ammonizione della conduttrice, ma dopo poco chiede di rientrare per spiegare le sue ragioni. Desdemona conferma di avere un manager e racconta del suo lavoro da modella. La dama non respinge mai l'accusa di sfruttare la notorietà del programma, ma sottolinea la sua buona fede. "Io e Giuseppe ci siamo innamorati, ma ci siamo conosciuti solo un mese fa e vorremmo darci altro tempo per frequentarci qui prima di fare il grande passo e uscire insieme dal programma". Con queste parole la dama rivela di essere innamorata di Giuseppe, ma non è chiaro perché entrambi vedano anche altre dame e cavalieri. "Non credo sia giusto che io venga trattata in questo modo", dichiara la dama che poi racconta di avere un blocco emotivo ragione per cui non si sentirebbe pronta a uscire dal programma con Giuseppe. "Mi sembra che ci sia qualcosa che non va rispetto le finalità del programma - replica De Filippi che poi conclude - è tutto molto strano e questo non è il luogo più idoneo a superare il tuo blocco. Converrebbe farlo in un percorso di psicoterapia e non a Canale 5".