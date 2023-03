"Uomini e Donne", Armando contro Roberta: "Mi hai usato per creare dei teatrini"

Al Trono Over da un'innocua domanda di Gianni Sperti si accende la discussione, con il cavaliere che accusa la dama di aver tradito la loro amicizia per favorire le dinamiche nel programma

A "Uomini e Donne" è scontro totale tra Armando Incarnato e Roberta Di Padua. Durante la puntata del Trono Over in onda lunedì 13 marzo su Canale 5, la dama finisce nell'occhio del ciclone prima per alcune dichiarazioni di Riccardo Guarnieri, con il quale la conoscenza non era andata a buon fine, e poco dopo per l'invito di Gianni Sperti ad approfondire il rapporto con Armando.

"Sono tanti anni che vi conoscete, c'è anche complicità perché quando vi guardate sorridete", ha commentato l'opinionista, ignaro della reazione dei due protagonisti del Trono Over. Se da un lato Roberta ha infatti cercato di chiudere in fretta la faccenda, sostenendo di averci già provato e di aver dovuto interrompere la conoscenza a causa dei loro caratteri incompatibili, dall'altro Armando offre una versione ben diversa.

"Roberta mi ha tradito - sentenzia il cavaliere napoletano, riferendosi a una forma di tradimento molto importante per i suoi valori - Quando vuoi bene a una persona non menti, punto".

Armando fa riferimento ad alcuni episodi accaduti due anni fa, quando dopo aver interrotto la loro conoscenza i rapporti tra i due si erano bruscamente raffreddati. "Con lei si era instaurato un rapporto di pura amicizia, senza altre pretese - tenta di spiegare il cavaliere di "Uomini e Donne" - Lei mi raccontava determinate cose di Riccardo, relative alla loro conoscenza, però poi venivano al centro dello studio e litigavano, dicendo che non si erano visti. Io sapevo che non era così e quando finì il programma, una persona mi rivelò tutte le prese in giro di Roberta".

Quindi Armando prosegue: "Io ho difeso Roberta per un anno intero perché era lei a raccontarmi che Riccardo la trattava male e la faceva stare male, invece non era affatto così perché aveva passato la notte precedente con lui. Ecco perché l'amicizia tra noi due è finita. Tu utilizzavi me per difenderti e creare dei teatrini con Riccardo, quando voi andavate d'amore e d'accordo e avevate organizzato tutto per restare al centro dello studio e allungare il brodo. Che amica eri?".

"Avevo mille motivi per non uscire - prova a difendersi Roberta - Io ho scelto Riccardo perché l'ho sempre voluto, poi ci siamo conosciuti e non è andata bene".