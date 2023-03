A "Uomini e Donne" Carola si dichiara a Federico, Alice piange

"Uomini e Donne" torna in onda e riparte da un messaggio di ringraziamento di Maria De Filippi per il pubblico per l'affetto dimostrato dopo la morte di Maurizio Costanzo.

La puntata si apre con un colpo di scena inatteso: Federico Nicotera si confronta con Carola, che, dopo settimane di paure e dubbi,sdi dichiara pubblicamente al tronista, lasciandolo spiazzato dalle parole contenute in una lettera scritta per lui dalla corteggiatrice. Dopo qualche esitazione, su richiesta di Maria De Filippi, Carola accetta di mostrare parte del testo, compresa la parte finale in cui dice di amarlo esplicitamente.

Federico sceglie di ballare con Carola scatenando il pianto incontrollato di Alice, che lascia lo studio. Di fronte alle lacrime della ragazza dietro le quinte, Gianni Sperti si alza e la raggiunge per riportarla in studio: “Non potevo vederla in lacrime da sola dietro le quinte - spiega l’opinionista dopo il rientro in studio - Credo che sia chiaro a tutti che Alice sia innamorata di Federico".