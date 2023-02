"Uomini e Donne", Carola fa i capricci e Maria De Filippi la fulmina: "Non ci sei solo tu"

A "Uomini e Donne" Carola e Federico affrontano l'ennesima discussione. Questa volta, però, è Maria De Filippi che prova a far ragionare la corteggiatrice e le pone una domanda che la mette in crisi. "Carola sei sicura di essere pronta per una storia?", la padrona di casa mette alla prova la corteggiatrice del trono classico che per l'ennesima volta minaccia di lasciare la trasmissione.

A che punto è il trono di Federico? - Continua il percorso di Federico a "Uomini e Donne". Il tronista da mesi ha focalizzato la sua attenzione su due corteggiatrici: Carola e Alice. Da tempo, però, le due ragazze - esasperate dal protrarsi del percorso - discutono con Federico e minacciano di andare via se il tronista non arriva alla scelta in tempi brevi. Durante la puntata andata in onda il 17 febbraio è la volta di Carola che, ancora una volta, respinge il tronista e pone in dubbio la sua permanenza all'interno del dating-show di Canale 5. A quel punto, però, è la conduttrice che prova a far ragionare la corteggiatrice. "Le storie perfette come le vogliamo noi, non esistono. Ma in un relazione non ci sei solo tu e le tue esigenze. Per questo ti chiedo se sei pronta a viverla", spiega Maria De Filippi. La corteggiatrice risponde di sentirsi pronta, ma nei fatti però dimostra ancora di non esserne in grado.

La reazione di Alice - Carola non sopporterebbe la competizione con l'altra corteggiatrice, sarebbe questo il motivo per cui spesso respinge il tronista che, invece, si impegna per giustificarla. Succede anche durante l'ultima puntata del trono classico, quando dopo i "capricci" di Carola, Federico le dimostra ancora una volta il suo interesse e le chiede di ballare. A quel punto, però, è Alice che si infastidisce e lascia lo studio. Il tronista balla con Carola, ma poi chiede di Alice e decide di raggiungerla in camerino. Un tira e molla quello tra Federico, Carola e Alice che dopo cinque mesi sembra giungere al termine visto che il tronista annuncia che "presto farà la sua scelta".