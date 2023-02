"Uomini e Donne", la segnalazione su Alessandro Sposito: "È sposato"

Maria De Filippi al cavaliere del trono over: "Sono arrivate delle foto in redazione"

Durante la puntata, andata in onda il 15 febbraio, Maria De Filippi fa sapere che in redazione sono arrivate alcune foto che ritraggono il cavaliere insieme a due donne, scattate da una telespettatrice che sostiene che Alessandro sia sposato. " Alessandro è felicemente sposato , prende in giro la trasmissione", riferisce la testimone ai collaboratori del dating-show di Canale 5 .

Anche Gianni Sperti conferma il contenuto della segnalazione. L'opinionista dichiara di aver ricevuto la medesima segnalazione e di aver visto le stesse foto. Il cavaliere, però, smentisce tutto. "Sono divorziato da quindici anni. Il mio matrimonio è durato pochi mesi. Probabilmente è mia cugina con cui esco abitualmente", dichiara Alessandro che respinge ogni tipo di accusa.

La chiamata durante la registrazione - Non contento l'opinionista chiede di sentire direttamente la donna che chiama durante la registrazione. La signora spiega di essere una commerciante di San Giorgio a Cremano, il paese nel Napoletano dove vive Alessandro Sposito. La signora spiega di aver visto il cavaliere in compagnia di due donne e di aver sentito Alessandro che presentava una delle due come sua moglie. "L'ho seguito mettendomi di spalle. Non faccio la detective, ma Alessandro è un imbroglione e le orecchie mi funzionano molto bene", dichiara.

Alessandro smentisce tutte le accuse - Il cavaliere campano nonostante le foto e la testimonianza ribadisce ancora una volta di non essere sposato. "Queste signore sono le mie cugine. Lei è una grandissima bugiarda", Alessandro replica così alla segnalazione alla sua concittadina. Il cavaliere, dunque, rimane al trono over e chiede alla donna delle prove vere e non "delle foto dalle quali non si vede niente".