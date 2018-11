Uomini e Donne, il bacio d’addio fra Gemma e Rocco

Gemma e Rocco ne hanno passate tante: prima la freddezza di lei, poi il distacco di lui… insomma una storia che non ha avuto il suo lieto fine. Entrambi hanno provato a conoscere altre persone, ma Rocco proprio non ce l’ha fatta: nessuna delle tante corteggiatrici arrivate per lui è riuscita a colpirlo, nel suo cuore c'è sempre stata Gemma. Quando, però, ha provato a riallacciare i rapporti con la dama torinese, lei l’ha respinto: “Si è cancellato da solo con il suo comportamento. Io non posso stare con una persona che mi tratta male e ha degli atteggiamenti ambigui” ha dichiarato la Galgani. A quel punto Rocco si è alzato dalla sua postazione e l'ha raggiunta per farle il baciamano e concludere la loro conoscenza in modo "galante". Sarà veramente finita fra i due?