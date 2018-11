"Uomini e Donne": Tina e Gemma alle mani, interviene Maria De Filippi

Scontro fisico tra le due regine bionde di " Uomini e Donne ". T ina e Gemma sono infatti arrivate alle mani in studio, tanto che Maria De Filippi si è dovuta mettere in mezzo per dividerle. A scatenare la rissa un "stai zitta" detto dalla storica dama del programma alla Cipollari. "Tu a me stai zitta non lo dici. Oggi faccio una strage" ha urlato la Cipollari, prima di avventarsi sulla rivale.

Gemma stava discutendo con Rocco sulla fine della loro frequentazione, quando Tina si è inserita nel discorso per difendere il cavaliere. "Tu non eri nel telefono, stai zitta!" le ha detto stizzita la Galgani. A quel punto l'opinionista non c'ha visto più e si è alzata dalla sedia per aggredirla: "A me stai zitta non me lo dici. Oggi sono proprio fuori di testa... Ma chi sei tu per dirmi che devo stare zitta? Se c'è una che deve chiudere quella boccaccia sei tu".



A calmare gli animi ci hanno pensato Maria De Filippi e Gianni, che si sono messi tra le due rivali e cercando di placare l'ira di Tina. Difficile però tenere a bada la furia della bionda, che più volte ha tentato di ripartire all'attacco tra le risate del pubblico.