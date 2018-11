9 novembre 2018 12:44 "Uomini e Donne", Mara abbandona il trono e Gianni attacca: "Era fidanzata e lʼho beccata" La tronista non si presenta in studio e gli opinionisti si scatenano. Lei si difende via social

Sta per scoppiare un nuovo scandalo a "Uomini e Donne"? Nella clip-anticipazione del programma si vede il trono di Mara vuoto. "Mara non verrà più in studio" spiega Maria De Filippi. La reazione degli opinionisti non si fa attendere. "Evidentemente era fidanzata e io l'ho beccata" commenta Gianni. L'ex tronista non ci sta e via social replice: "Abbandonare il trono era l'unico modo per tutelare le persone che mi vogliono bene"

Nella puntata andata in onda l'8 novembre Gianni ha chiesto a Mara perché la sua famiglia avesse ancora rapporti con il suo ex fidanzato. "I miei genitori non riescono ancora a chiudere i rapporti con lui. Ho avuto grosse discussioni per questo. Oltre ad avere tutti contro ho problemi anche con la mia famiglia, che non mi appoggia nella mia scelta di essere qui. Per questo la sto vivendo molto male" ha risposto la tronista con gli occhi lucidi.



Una spiegazione che non ha però convinto gli opinionisti: "Come possono voler farti tornare con lui anche se non lo ami più? I genitori devono stare dalla parte dei figli... E' un ragionamento che non riesco a capire".

LA REPLICA SOCIAL DELL'EX TRONISTA - Su Instagram l'ex tronista ha risposto alle accuse, chiarendo che tra lei e il suo ex fidanzato "non c'è stato alcun tipo di contatto da tempo, neppure ora che ho abbandonato il trono. Non capisco perché lo stiano massacrando. I miei genitori hanno sempre mantenuto i rapporti anche con gli ex delle mie sorelle, sono fatti così. Abbandonare il trono era l'unico modo per ritrovare la serenità e tutelare le persone che mi vogliono bene".