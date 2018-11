"Uomini e Donne", per la prima volta una signora del pubblico chiede di diventare corteggiatrice

Rocco Fredella ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani, ma le cose fra di loro non sono andate nel migliore dei modi e la loro conoscenza si è interrotta. Da quando l’uomo non esce più con la dama torinese è diventato molto ambito e tante donne sono scese dalle scale per corteggiarlo.



Nell’ultima puntata del trono over, però, è successo un fatto curioso: una signora del pubblico si è alzata e ha scelto di diventare una corteggiatrice di Rocco, sedendosi fra le altre pretendenti che sono arrivate in studio per lui dopo aver contattato la redazione del programma. La donna avrà avuto un colpo di fulmine? È probabile, ma adesso sta a Rocco decidere se conoscerla o meno.