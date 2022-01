"Uomini e Donne", i voti bassi di Franco fanno infuriare parterre e opinionisti del trono over

A "Uomini e Donne" è tempo di sfilate. Le donne del trono over si sfidano in passerella e provano a sedurre il parterre maschile. Nessuna si tira indietro e anche Pinuccia, 80 anni, dimostra che la seduzione non ha età. Cappello bianco e abito blu, la dama sfila con eleganza e seduce i cavalieri del parterre maschile, ma a quanto pare tutti tranne uno. Nel momento della votazione, infatti, Franco valuta la dama con un quattro e scatena non solo l'ira di Alessandro, l'amico del cuore di Pinuccia, ma anche di tutti gli altri cavalieri.

"La prossima settimana voglio vedere gli uomini sfilare in mutande, voglio darti 2!", è la provocazione senza pietà dell'opinionista Tina Cipollari che subito si scaglia contro il cavaliere stretto di maniche. L'indignazione dello studio dipende dal fatto che sembra che Federico non abbia considerato l'età della donna e l'intenzione di Pinuccia di mettersi in gioco, comunicando un messagio importante: il divertimento, l'amore e la seduzione non hanno età.