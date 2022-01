Luca conosce meglio le nuove corteggiatrici: le segnalazioni su Eleonora e la toccante storia di Lilli

Puntata molto complessa quella che il nuovo tronista di "Uomini e Donne", Luca Salatino, ha vissuto nell'appuntamento con "Uomini e Donne" del 27 gennaio. Il ragazzo sta conoscendo Eleonora e Lilli, due ragazze che non avevano ancora raccontato completamente le loro storie nel corso del programma.

Salatino ha avuto modo di conoscerle entrambe nel corso della puntata odierna. Sì parte subito con le segnalazioni su Eleonora: Maria De Filippi ha svelato alla ragazza che la redazione della trasmissione ha ricevuto messaggi molto pesanti sul suo conto, legati al rapporto che lei ha avuto fuori dal programma con un altro ragazzo. "So chi è stato - si è giustificata la ragazza - ma questi messaggi non c'entrano niente con Luca, risalgono al periodo successivo alla rottura con il mio ex".

Di tutt'altro tenore, invece, il racconto di Lilli: la ragazza ha voluto confidare a Luca la storia del padre scomparso quattro anni fa: "Mi manca, non è stato molto presente. Per un periodo l’ho odiato, aveva il vizio del gioco", ha spiegato a Luca. Nella sua toccante storia, poi, la ragazza ha voluto rivelare al tronista di essere cresciuta insieme alla sorella, con cui ha vissuto in una casa famiglia.