"Uomini e Donne", nervi tesi tra Denise e Federica: "Non ti permetto questa confidenza"

La puntata di "Uomini e Donne" di martedì 25 gennaio ha aggiunto un nuovo intricato capitolo al percorso di Matteo Ranieri, ancora conteso tra Federica Aversano e Denise Mingiano.

Dopo i malumori che durante gli scorsi confronti avevano creato un momentaneo allontanamento delle due corteggiatrici, il tronista ha inizialmente cercato dei chiarimenti per poi concludere la puntata con un'accesa discussione.

L'iniziale incontro con Federica sembra conferma l'interesse reciproco, vincolato da una considerevole distanza che spinge Matteo a chiederle più attenzioni. A riaccendere lo scontro è l'ingresso di Denise e soprattutto l'esterna che viene riproposta nello studio di Maria De Filippi.

"Stai cambiando idea troppe volte e non sto capendo niente di te, fai il tuo percorso ma io poi prenderò atto", si sfoga Federica, infastidita dalle scene appena viste. E quando Denise viene accusata di "bacchettarlo" troppo, la reazione verso la rivale è immediata: "Tu non capisci l'esterna che io faccio. Io sono stata zitta tutte le volte perché cerco di essere una signora, ma dici cose senza senso". "Ma come ti permetti? Chi ti dà tutta questa confidenza?" conclude Federica dopo una serie di accuse reciproche.