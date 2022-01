Nuova delusione per Gemma, Massimiliano: "Tra noi solo amicizia”

Niente da fare per Gemma, anche Massimiliano non vuole andare oltre l'amicizia e la dama non riesce a trattenere le lacrime per la delusione. “Mi guardo allo specchio e non è che sono innamoratissimo di me, quindi, vedere questa battaglia è meraviglioso. - ha detto Massimiliano, quando entra nello studio di "Uomini e Donne" - Comunque, non mi son accorto di averti invitato a cena. Ho vissuto dieci minuti stupendi. Tu, Gemma, sei una bambina come me, abbiamo giocato. Tu sei stata un’ospite meravigliosa. Non volevo fare piangere una donna. Sei adorabile, ma da lì all’amore ne passa. Sono venuto in esterna per educazione e per rispetto".

Gemma scoppia a piangere - “Potevi anche rifiutare di uscire con me, mica dovevi fare beneficenza. - ha dichiarato la dama torinese - Non sono innamorata e non te l’ho dimostrato, non ti ho buttato le braccia al collo. Io non ho le visioni, l’esterna è quella che è stata e tutti l'hanno visto. Al limite potevi dire di no al mio invito".

Al termine della discussione, Gemma lascia il centro dello studio mortificata e torna a sedersi nel parterre.