Colpo di fulmine per Gemma: conosce Massimiliano e si esibisce in un ballo sensuale

È un colpo di fulmine quello di Gemma per Massimiliano. La dama torinese del trono over di "Uomini e Donne" individua un nuovo cavaliere del parterre maschile e subito si fa avanti. Toscano di origine e coetaneo di Gemma, Massimiliano - che nella vita ha fatto lo stilista e nel corso della sua carriera ha realizzato costumi di scena per il teatro - non conosce la dama più celebre del trono over e non sa a cosa va incontro, ma accetta di andare a centro studio per scambiare due chiacchiere.

Gemma, invece, sembra già essere oltre e guarda "incantata" il cavaliere mentre racconta di se al punto che la stessa Maria De Filippi le chiede: "Gemma ho visto che ti sei incantata, ma cosa ti sta succedendo? Lui è appena entrato". Ma per la dama torinese sembra già scattato il colpo di fulmine. Infatti accetta la provocazione di Tina e si esibisce in un ballo sensuale dedicato proprio a Massimiliano.