Uomini e Donne, Diego ci riprova con Ida: "Rivederti è stato bello”

Ida Platano è uscita con un nuovo cavaliere, ma nonostante la serata piacevole decide di non proseguire la conoscenza. A questo punto interviene Diego che, si rivolge alla dama con cui ha avuto una frequentazione, conclusasi bruscamente, sperando di avere un'altra chance: "Durante la scorsa puntata abbiamo avuto dei momenti in cui ci siamo guardati e sorrisi più volte, l'ho vista meno arrabbiata nei miei confronti, questo mi ha risvegliato sensazioni che non mi consentono di andare avanti, ho bisogno di una risposta da parte sua".

Ida chiude subito a una possibile riapertura, ma Diego insiste: "ora che è passato del tempo, ho sperato che quegli sguardi fossero una riapertura. Ogni giorno penso a quello che è stato e non riesco ad andare avanti. Ho visto una piccola luce e mi sembrava ci fosse una speranza".

La dama, allora, è ancora più chiara e categorica: "Non credevo che ti servisse una mia risposta per andare avanti, mi sembrava che tu fossi andato avanti con le tue conoscenze. Non tornerei indietro, ne sono convinta". Subito dopo Ida abbandona il centro dello studio e torna ad accomodarsi nel parterre.