Diego chiede una nuova chance a Ida, ma lei lo rifiuta: "Non me la sento di ricominciare"

Dopo la burrascosa lite dei giorni scorsi, a "Uomini e Donne" Diego Tavani torna in studio per confrontarsi nuovamente con Ida Platano. I due, dopo aver annunciato di voler uscire insieme dal programma, hanno vissuto una forte crisi nata subito dopo essersi scelti. Il cavaliere, dunque, dopo aver cercato di chiarire con Ida lontano dalle telecamere senza successo, ha deciso di tornare in studio per parlare di nuovo a Ida nello studio del programma condotto da Maria De Filippi: "Non sono riuscito a gestirmi perché sei entrata come una valanga dentro di me - ha provato a spiegare Diego -. Forse non sono pronto per starti vicino, ma quello che abbiamo vissuto insieme le conosciamo solo io e te". E ha aggiunto: "Vorrei che tu provassi a riguardarmi come mi guardavi in quel periodo, ma non ti chiederò mai di cancellare quello che è successo".

Parole che non toccano più di tanto Ida, che afferma di non voler dare una seconda chance al cavaliere: "Non me la sento", si limita a dire. Chi invece ha più voglia di parlare è Tina Cipollari, che non crede a Diego: "Ida non vuole più frequentarti non sei sincero - lo ha attaccato -. Non sei più credibile". Dello stesso parere anche Gianni Sperti: "Dopo tre settimane, oggi hai ammesso che non eri pronto ad uscire, ma all’inizio ci hai attaccati perché ti avevamo detto la stessa cosa".