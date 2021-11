"Uomini e Donne", Roberta piange per Luca: Samuele sbotta e se ne va

A poche settimane dalla scelta, si fa sempre più complicato il percorso a "Uomini e Donne" della tronista Roberta Ilaria Giusti. La ragazza, nella puntata di martedì 30 novembre, è apparsa ancora molto combattuta nel decidere chi tra Luca e Samuele potrà continuare la sua conoscenza fuori dal programma.

La puntata si è aperta con l'esterna tra Roberta e Samuele: la tronista ha deciso di non baciarlo e questo ha suscitato del malumore nel corteggiatore: "A casa ho pensato che avesse baciato Luca - ha spiegato in studio lui - e per rispettarlo avesse scelto di non baciare me". Subito dopo queste parole, viene mandata in onda l'esterna tra Roberta e Luca, il quale però non si è presentato. Un forfait, quello di Luca, che ha provocato una forte reazione in Roberta, tanto da portarla alle lacrime. "Io piango per te e tu piangi per lui", ha sbottato dunque Samuele che ha deciso di andarsene.