"Uomini e Donne", non migliora il rapporto tra Ida e Diego: lei è decisa a non perdonarlo

C'erano tutti i presupposti per il lieto fine, ma la conoscenza tra Ida Platano e Diego Tavani non sembra proseguire nel verso giusto. Nelle scorse puntate, dopo i primi dubbi, Ida decide di uscire dal programma insieme a Diego, ma un litigio con Tina avrebbe fatto cambiare idea al cavaliere romano. Nella puntata di "Uomini e Donne" andata in onda oggi 26 novembre, la coppia ritorna in studio ma Ida sembra decisa a non perdonare Diego. "Mi ha chiamata tutta la settimana - spiega la dama del trono over - non gli ho mai risposto tranne una volta in cui gli ho detto di non avere tempo. Non ho più voglia di farmi mancare di rispetto".

"Tu sei un finto, costruito e fasullo. Hai detto solo balle perchè un uomo innamorato non avrebbe voluto altro", con queste parole, invece, Tina Cipollari si schiera definitivamente dalla parte di Ida anche se in una prima fase della conoscenza tra i due, appoggiava Diego che dopo la scelta si è attirato le antipatie del pubblico e di tutto il parterre.

Non sappiamo quali saranno gli sviluppi sulla vicenda. Ida sembra decisa a mettere un punto, ma entrambi decidono di rimanere all'interno del dating show di Maria De Filippi.