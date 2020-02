“Uomini e donne”, Gianni Sperti attacca Barbara: "La mia vita privata? Fatti i c***i tuoi"

A “Uomini e donne” durante il trono over Barbara De Santi riceve un nuovo corteggiatore: Michele, un broker finanziario con molti hobby sportivi. Lei accetta subito di ballare con lui e Gianni Sperti commenta maliziosamente insinuando un suo doppio fine: “Cosa ti ha attratto di lui? La parte del broker?”. La dama ribatte subito: “Io non sono mai stata mantenuta, a differenza di altre persone”. Questa frase, però, dà il via a un acceso scontro. Sentendosi chiamato in causa, Gianni Sperti attacca duramente: “Perché hai pubblicato una frase della mia ex moglie? Sui tuoi social privati”. L’opinionista si riferisce ad un commento della donna che sul proprio profilo Instagram dava del mantenuto a Gianni Sperti riportando delle parole di Paola Barale. Mentre Maria De Filippi prende le difese dell’opinionista, lui smentisce categoricamente le parole dell’ex moglie e sottolinea quello che realmente gli ha dato fastidio: “Decido io quando parlare della mia vita, non tu: è la mia di vita ed è passata, tu non sai, non c’eri”. Tutti in studio, dal pubblico ai corteggiatori, prendono le difese di Gianni Sperti la cui sfera privata è stata resa pubblica senza nessuna autorizzazione. Barbara si scusa ma si risente di tanta rabbia nei propri confronti e minaccia di lasciare il programma.