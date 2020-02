Lo sfogo di Gemma: "Tina mi rovina ogni nuova conoscenza"

Gemma Galgani dice basta. Dopo i continui attacchi dell'opinionista di "Uomini e Donne" nei suoi confronti, la protagonista del Trono Over del dating show condotto da Maria De Filippi, si è sfogata con la redazione del programma: "Lei parla di tutti questi uomini con cui sono stata - spiega la dama torinese - in realtà ho avuto solo tre storie.Tina sta veramente esagerando, dev'essere onesta. Deve dirmi che non mi sopporta e così me ne farei una ragione, non l'accetto più. Così mi rovina tutte le conoscenze".

La risposta della "Vamp" non si è fatta attendere: "Quelli a cui si riferisce - spiega Tina - sono quelli che poi ci sono stati veramente, ma se consideriamo le persone con cui ha avuto un flirt sono più di quaranta". Poi il siparietto con la "mappa degli amori di Gemma": "Alcuni sono stati tolti - ha precisato l'opinionista - l'altra volta ce n'erano molti di più", ma al suo ingresso Gemma ha iniziato a "depennare" i nomi dei suoi corteggiatori con cui non c'è stato niente.