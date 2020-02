"Cerchi solo il ...", l'attacco di Tina contro Gemma

"Tu non cerchi un uomo, cerchi solo il ...", Tina Cipollari non si arrende e continua la polemica contro Gemma Galgani. Durante l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne" le due "nemiche" si sono scontrate nuovamente sempre sulla solita questione: secondo l'opinionista del programma la dama torinese non farebbe selezione, ma sarebbe pronta alla prima occasione a spingersi sempre più, oltre il limite, con gli uomini che incontra. Di parere opposto è, invece, Gemma che continua a sostenere di aver avuto una storia solo con tre cavalieri durante tutto il percorso a "Uomini e Donne"

Effettivamente proprio durante questa puntata la dama torinese ha respinto Emanuele che sembrava molto interessato. Secondo Gemma non sarebbe scattata la scintilla e, per questo motivo, non ritiene opportuno continuare la frequentazione. Decisione che è stata accolta non senza polemiche da parte di Cipollari.