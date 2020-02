"La tua medicina sono gli uomini", l'attacco di Tina contro Gemma

"La tua medicina sono gli uomini". E' la critica di Tina Cipollari contro Gemma Galgani che si emoziona a seguito della sfilata di Massimiliano che, travestito da marine, porta via dallo studio di "Uomini e Donne" la sua dama. "Grazie per questo gesto così emozionante", la 70enne torinese si rivolge al giovane cavaliere e l'opinionista storica del trono over non perde l'occasione per chiamare il medico in studio, annunciando a tutti che Galgani starebbe poco bene.

"Lei si aspettava che questo bel ragazzo la prendesse in braccio", Tina spiega al dottore perchè, secondo lei, la dama torinese starebbe piangendo. Poco dopo, infatti, Gemma smette di lacrimare non appena Massimiliano arriva in suo soccorso e la prende in braccio.