Gemma balla con i professionisti di "Amici": standing ovation del pubblico

Non se l'è fatto chiedere due volte e quando Maria De Filippi l'ha invitata a ballare con i ballerini professionisti di "Amici", Gemma Galgani ha subito detto di sì. E' successo durante l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne". La dama torinese ha sfoggiato tutta la sua sensualità ed è riuscita a conquistare il pubblico in studio che si è alzato in piedi alla fine dell'esibizione.

Solo qualche giorno fa Galgani ha compiuto 70 anni, ma come più volte ha detto l'età per lei non ha mai stata un ostacolo. "E' un momento storico, è stata bravissima", ha esclamato Gianni Sperti, mentre l'altra opinionista Tina Cipollari non ha perso occasione per fare dell'ironia e ha chiamato il medico in studio.