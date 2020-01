Gemma imita Sofia Loren e sfila in sottoveste: "Voglio trasmettere la voglia di vivere"

In baby-doll di seta e autoreggenti in pizzo, Gemma Galgani sfila in versione sexy, a "Uomini e Donne", ispirandosi a Sofia Loren in "Ieri, Oggi e Domani". Una passerella divertente che, se da un lato è piaciuta a molti dei cavalieri del trono over che le hanno dato voto 10, dall'altro lato ha scatenato invece l'indignazione di Tina Cipollari che è subito partita con le offese: "Sei una sciroccata a fare queste cose alla tua eta".

"Maria conosco bene i miei limiti e per questo scopro solo le gambe - si giustifica con la padrona di casa la dama torinese che aggiunge - voglio trasmettere a tutte le donne che hanno 70 anni la voglia di vivere". Giustificazione che non è bastata all'opinionista del programma che ha continuato con la polemica: "Scegli sempre dei ruoli sexy, si vede che dentro di te c'è qualcosa che non funziona".