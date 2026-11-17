Il trono di Giacomo Vacalebre prende una piega inattesa e lo fa nella puntata di "Uomini e Donne" di martedì 17 novembre: per la prima volta da quando è arrivato nel programma, il tronista bacia una delle sue corteggiatrici. A ricevere quel gesto è Alessandra, che ha costruito l'esterna con cura, puntando su un bicchiere di vino rosso e la luce di un camino.