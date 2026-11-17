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Il trono di Giacomo Vacalebre prende una piega inattesa e lo fa nella puntata di "Uomini e Donne" di martedì 17 novembre: per la prima volta da quando è arrivato nel programma, il tronista bacia una delle sue corteggiatrici. A ricevere quel gesto è Alessandra, che ha costruito l'esterna con cura, puntando su un bicchiere di vino rosso e la luce di un camino.
È lei a organizzare l'appuntamento e lo imposta tutto sul romanticismo. Il tronista le racconta di averla pensata spesso in queste settimane e aggiunge un dettaglio che pesa: anche il padre si è fatto di lei un'impressione molto positiva, una sorta di approvazione che rende l'incontro ancora più importante. All'inizio Giacomo si avvicina solo per abbracciarla. Poi si lascia trasportare dal momento e la bacia con passione.
Il rientro in studio, però, non è altrettanto dolce. A prendere per prima la parola è Martina P., un'altra corteggiatrice, che non nasconde quanto ci sia rimasta male e attacca il ragazzo senza filtri: "Sei di una superficialità disarmante, di una crudezza di cui non ti rendi conto".
Giacomo incassa, quindi sposta l'attenzione su Alessandra. Di lei apprezza la bellezza, ma soprattutto la coerenza dimostrata fin dall'inizio del percorso.
"Sono stato molto bene, ho solo cose belle da dire su di lei", spiega. Ora che è arrivato il primo bacio, gli equilibri tra le corteggiatrici sembrano destinati a cambiare.