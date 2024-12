"Gemma, ora che tu parli, lui dice che lo sapete solo voi due", si inserisce la conduttrice Maria De Filippi. "Che cosa sappiamo noi due? Degli abbracci? Anche ieri sera sei venuto da me in camera e sembra che tu abbia paura. È trattenuto e non c'è una rispondenza fisica tra noi due, ecco perché ho detto che è una situazione platonica", replica la dama. E precisa: "Lui non ci prova per niente. L'abbraccio è stato affettuoso, mi dà i baci nelle orecchie, ma cosa devo fare io? Tutto ha un limite, poi sembra che io sto qui a fingere o a fare il teatrino". "Deve capire una cosa: lei non stava bene questa settimana e l'ho baciata comunque forte", racconta Fabio. "Ma cosa dici? Io ieri sera stavo benissimo", replica Gemma. "Lo so, ieri sera stavi benissimo, ma durante la settimana no", risponde il cavaliere. "Sono stata male 3 giorni, ma sono stata bene tutti gli altri giorni, compresa ieri sera. Sembra che quando siamo qui si fa qualcosa e quando siamo soli non si fa mai niente", conclude la dama.