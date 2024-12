"Uomini e Donne", Alessio abbandona il programma e anche Mario se ne va

Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 28 novembre c'era stata una segnalazione su Alessio Pecorelli. Il tronista era stato ripreso in discoteca di fianco a una ragazza. Nell'appuntamento di lunedì 2 dicembre, dopo aver visionato le clip e le foto, si cerca di far luce sul caso e le corteggiatrici, visibilmente arrabbiate, vogliono terminare la conoscenza con lui. "Sull'eventualità che Alessio abbia una relazione con questa ragazza, con sincerità non lo posso affermare", esordisce la conduttrice Maria De Filippi. "Che io sia andato per locali, faccio mea culpa e mi prendo le mie responsabilità. Ho sbagliato, però non mi sta bene essere giudicato perché ho un'altra relazione fuori. In quella foto siamo insieme ad altre persone", spiega il tronista. "Tu non hai più nessun tipo di credibilità perché hai preso per il c**o tutti. Probabilmente tu sei venuto qui per divertirti, come vai in discoteca. Hai fatto la stessa identica cosa. Qualsiasi cosa tu dica, ora non è più credibile. La tua parola non vale più niente", attacca Genny. E aggiunge: "Adesso capisco perché non costruivi con me, lo stavi facendo con quella di Ladispoli. Mi dispiace aver investito il mio tempo su di te, una persona del tutto superficiale". Dopo la sfuriata, la corteggiatrice lascia lo studio e Maria interviene: "Con sincerità io so che tutte vogliono andarsene". "Alessio, tutte le volte che facevo un'esterna con te non ti esponevi mai e anche con la redazione continuavo a dire che era strano il tuo atteggiamento. Adesso ho capito il perché, come pretendi da noi la fiducia dopo quello che hai fatto?", tuona Serena. E precisa: "Hai mandato a f*****o un percorso per andare in discoteca a 31 anni a fare il ragazzino ripetutamente". "Non ti permettere di dire ragazzino, non ti permettere proprio. Vengo da un anno molto difficile, ho iniziato di nuovo a lavorare, a maggio ho avuto un'operazione molto difficile, ho lavorato per 4 mesi per 20 ore al giorno", replica Alessio. "Perché non essere trasparente e dirlo. Qui c'erano quattro persone che hanno fatto dei sacrifici lavorativi e non per venire a corteggiarti. Tu ti sei venduto benissimo, si vede che sei un imprenditore", si inserisce Giorgia. "Tu sei stato poco onesto con la trasmissione, è questa la realtà dei fatti", attacca Gianni Sperti. Alla fine, tutte le corteggiatrici decidono di non proseguire la conoscenza con Alessio.