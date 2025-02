Il corteggiatore aveva abbandonato lo studio di "Uomini e Donne" dopo un'intensa lite con Francesca Sorrentino. Nella puntata di martedì 18 febbraio rientra, portando un mazzo di rose come omaggio per la tronista, e chiede scusa per il suo atteggiamento eccessivo. "Ti volevo chiedere scusa per i modi dell'altra volta. Ho detto che siamo diversi per tante cose ed è la verità, però non posso andare contro a quello che sento", esordisce il corteggiatore. E prosegue: "Ti ho pensata tanto, ho chiesto anche di vederti e non posso avere il rimorso di non averci provato fino alla fine un'altra volta. Questo ritorno serve per dimostrarti che ci tengo a te". "Tu fai sempre questo: attacchi, butti m***a addosso e poi torni qui la volta successiva e chiedi scusa. Ti posso fare una domanda? Tu hai un agente da quando stai a "Uomini e Donne"?", attacca Francesca. "No", replica Gianmarco. "Sei sicuro? Perché io, avendo fatto un altro programma, ho un agente e ho fatto diverse collaborazioni. So per certo che ti è stata proposta una collaborazione da una persona e tu hai risposto di parlare con il tuo agente. Per me hai l'agente", incalza la tronista. "Stai cercando dei pretesti inutili. Se ti piace una persona vai oltre a tutto, come sto facendo io. Mi sto quasi mettendo in ginocchio davanti a te", racconta il corteggiatore. "Forse non ti ricordi quello che hai fatto l'altra volta, mi hai trattata di m***a", conclude Francesca visibilmente infastidita.