Dopo la clip dell'esterna mostrata nello studio di "Uomini e Donne", i due protagonisti commentano la serata passata assieme. "Senti, mi hanno detto che eri teso nel dietro le quinte", esordisce la conduttrice Maria De Filippi. "Tuttora, sono tesissimo", ammette il ragazzo. "Come mai? Quanti anni hai e che fai nella vita?", chiede la conduttrice. "Ho 22 anni e lavoro come dipendente per un'azienda", risponde Matteo. "Come la trovi lei?", prosegue Maria. "Molto bella e semplice, come piace a me. Però anche lei è parecchio timida e ci sono dei momenti di imbarazzo. Sono molto timido come persona", confessa il corteggiatore. "Però ieri ha parlato molto per tappare i vuoti. A me un po' quel silenzio e quel guardarci mi è mancato, però ho apprezzato che tu mi abbia portato in quel posto e mi abbia fatto sentire più sicura", spiega la tronista. E conclude: "A me piacciono gli uomini sicuri". Insomma, tra i due sembrano esserci piccole incertezze, ma l'attrazione è evidente. Chiara gli concederà un'altra opportunità?