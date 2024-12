"Uomini e Donne", Francesca Sorrentino nel caos: Paolo se n'è andato e con Francesco si accende lo scontro

Francesca Sorrentino ammette di essersi preoccupata perché Francesco è sparito all'improvviso. Il ragazzo, però, si giustifica spiegando che si è comportato così per via di alcuni problemi di salute. "Il mio comportamento non è corretto a prescindere perché comunque non ho fatto preoccupare solo te, ma un bel po' di persone e chiedo scusa", racconta il corteggiatore. "Guarda, ti posso dire? Io ho parlato con la redazione e sinceramente sono rimasta scioccata del tuo comportamento perché io sono rimasta in camerino e tu non rispondevi alla redazione. Io ti ho fatto una cinquantina di chiamate e tu non hai mai risposto. Quando poi hai risposto alla redazione, lì avresti potuto dire che mi chiedevi scusa e che avresti spiegato le nostre clima. Eravamo preoccupati per te", replica la tronista. La conduttrice Maria De Filippi si inserisce nel discorso e spiega che Francesco è sparito per via di un problema di salute che ogni tanto lo porta a stare un po' in disparte. "Io non metto in dubbio la malattia perché la malattia è insindacabile e non dico nulla, ma non ti sei comportato bene. Non hai avuto rispetto nè di me nè della redazione nè della produzione", attacca Francesca. "Mi stai giudicando per tante altre cose", ribatte il corteggiatore. "Non ti sto giudicando per tante altre cose. Per me non è normale perché ho passato un pomeriggio a chiedermi che fine avessi fatto e ho chiamato tuo fratello. Io non ero arrabbiata ero preoccupata", replica la tronista. "Ho dei momenti in cui ho bisogno di rimanere solo e di stare per i fatti miei", spiega Francesco. "Quando il giorno dopo trovi 50 chiamate della ragazza che ti interessa, che ti piace, dovresti cercare di contattarla. È questa la cosa più grave", conclude Francesca. Riusciranno a fare pace o la platea dei corteggiatori della tronista rimarrà vuota?