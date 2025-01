Faccia a faccia con Claudia, Diego toglie ogni dubbio a chi sperava in una riavvicinamento tra i due: "Non riesco a trovare la felicità in questa storia - dichiara lui, lasciando Claudia senza parole -. Io non posso aspettare. Probabilmente non è abbastanza quello che mi hai dato. Non siamo fatti per stare insieme". A questo punto, Maria De Filippi interviene per fare delle osservazioni che mettono in dubbio l'atteggiamento di Diego: "Cìè qualcosa che non torna - essordisce la conduttrice del dating show di Canale 5 -. Tu racconti di una Claudia fredda e che non corrisponde ai tuoi sentimenti. Da lì la decisione di chiudere, perché dici che non siete sulla stessa strada. Questa è la stessa scena di 10 giorni fa, quando lei è arrivata con la lettera".